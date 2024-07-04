«В нужное и важное время»: Мамадыш принял «Җомга марафоны»

В медресе Мамадыша состоялся «Җомга марафоны». Проект реализуется Общественно полезным благотворительным фондом «Терәк-Опора» при поддержке Комиссии при Раисе Татарстана по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в РТ, сообщает редакция «Казан Утлары».

Открыл мероприятие азан, исполненный лауреатом международных конкурсов Динаром Шаймардановым. Продолжила его проповедь от имама-хатыба мечети «Апанай» Нияза хазрата Сабирова. После этого он ответил на вопросы собравшихся.

Активных общественных деятелей района за вклад в сохранение и развитие татарского языка наградил

председатель правления фонда Мансур Хашимов.

Со словами благодарности в адрес организаторов от руководства района выступил заместитель руководителя исполнительного комитета Мамадышского района по социальным вопросам Артур Ефимов. «Җомга марафоны» был организован в нужное, важное время. Надеемся на положительный результат», — заявил он.

По мнению имама-мухтасиба Мамадышского района Ильхама хазрата Мингалиева, «Җомга марафоны» может сыграть большую роль в пробуждении в народе любви к родному языку.

«Если мы не будем браться за такие дела, если не будет таких проектов, мы можем потерять родной язык, отдалиться от наших традиций. Очень грамотно продумано совмещение вопроса сохранения языка с религией», — добавил он.

Также участники мероприятия посетили летний лагерь при медресе и встретились с детьми.

Фото: предоставлены журналом «Казан Утлары»