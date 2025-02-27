В нурлатском селе Вишневая Поляна открыли мемориальную доску в память о бойце СВО

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

В селе Вишневая Поляна Нурлатского района торжественно открыли мемориальную доску в честь Виктора Картамышева, погибшего при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Указом Президента России Владимира Путина он был посмертно награжден орденом Мужества.

Еще недавно Виктор, как и многие его сверстники, спешил в школу с рюкзаком за спиной. Именно здесь он получил образование, сформировался как личность, научился отличать добро от зла и любить Родину. Теперь на фасаде школы, где он учился, установлена мемориальная доска с его фотографией – напоминание о мужестве и героизме для подрастающего поколения.

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

После школы Виктор освоил профессию повара в Нурлатском аграрном техникуме. С детства он любил кулинарию, умел готовить сложные блюда, такие как чак-чак. В среднекамышлинской школе, где он проходил практику, педагоги до сих пор с теплотой вспоминают его трудолюбие и общительность.

Виктор был единственным сыном в многодетной семье, где воспитывалось шесть детей. Его отличали доброта, отзывчивость, готовность помочь каждому. Именно по инициативе родных и сельчан в его честь была установлена памятная доска.

«Сегодня для нас важное событие. Память о брате будет храниться не только в наших сердцах, но и в сердцах друзей, односельчан. Он был добрым, открытым, позитивным, всегда с улыбкой на лице, очень любил жизнь», – поделилась старшая сестра Татьяна Ивашкина.

Решение отправиться на спецоперацию стало неожиданностью для семьи. Однако Виктор был убежден в своем выборе, несмотря на уговоры родных.

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

В 2023 году он подписал контракт и отправился в зону специальной военной операции в составе 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. 26 июня того же года Виктор Картамышев героически погиб.

Торжественная церемония открытия памятной доски собрала множество людей – родных, односельчан, представителей районной администрации и военного комиссариата, бойцов СВО, волонтеров. Со словами уважения выступили военный комиссар Загир Абдуллин, представитель Фонда «Защитники Отечества» Татьяна Ахметзянова. В исполнении ансамбля «Вишневая рапсодия» прозвучали патриотические песни.

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

«Они мне так же близки, как и мой сын», – говорит Екатерина Александровна, мать Виктора. Она поддерживает связь с сослуживцами сына, собирает для них посылки и с нетерпением ждет их возвращения, чтобы вместе почтить память сына у мемориальной доски.

Героический поступок Виктора Картамышева не забыт, его имя навсегда останется в сердцах односельчан, а его подвиг будет вдохновлять новые поколения на любовь к Родине и преданность своему народу.

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной