В нурлатском селе на средства самообложения приобретут пожарный резервуар для воды

Жители Богдашкинского поселения в Нурлатском районе на средства самообложения планируют приобрести пожарный резервуар для воды. Об этом сообщает «Нурлат-информ».

В своем отчетном выступлении на сходе граждан глава Богдашкинского сельского поселения Алевтина Михайлова отметила, что мероприятия по пожарной безопасности занимают ключевое место в деятельности органа местного самоуправления.

По ее словам, коллектив школы и социальный работник сельского поселения провели профилактические беседы с многодетными семьями и вручили им памятки по правилам пожарной безопасности. В домах одиноких престарелых жителей и семей, находящихся в социально опасном положении, установили 34 пожарных извещателя.

В Татарстане самообложение граждан праоводится с 2013 года. Предусмотрено выделение из бюджета республики дополнительных средств бюджетам таких муниципальных образований. К каждому собранному жителями поселений рублю республика добавляет еще четыре.