В Нурлатском районе Татарстана идет строительство детского лагеря и ремонт двух школ

Фото: региональное отделение «Единой России»

В Нурлатском районе Татарстана в рамках народной программы «Единой России» идет строительство детского лагеря и ремонт двух школ. Партийный десант под руководством секретаря местного отделения «Единой России», главы района Дамира Ишкинеева оценил ход работ на социально значимых объектах.

Будущий летний детский оздоровительный лагерь «Заречный» стоится в селе Новая Амзя. На площади в 2 га в настоящее время ведутся земельные работы. К строительству объекта приступили в апреле текущего года. Здесь будет возведено четыре спальных корпуса для детей, один корпус для персонала, столовая и Дом культуры. Лагерь рассчитан на 120 мест.

На летний период 2024 года отдыхающих примет лагерь со старыми корпусами, который расположен в поселке Заречный. Старый лагерь работает более 50 лет и уже не отвечает современным требованиям. После строительства нового комплекса лагерь переедет в Новую Амзю.

«По решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова начали строительство современного лагеря с большим комфортом, удобствами для детей. Старт дан хороший, думаю, что темпы работ позволят в срок сдать объект в эксплуатацию, и новый лагерь станет любимым местом отдыха как сельских, так и городских ребят», – отметил Дамир Ишкинеев.

«В Заречном за четыре смены смогут отдохнуть порядка 400 ребят. Надеемся, что к октябрю-ноябрю строительство нового лагеря будет завершено, и следующий летний сезон ребята проведут в современных корпусах со всеми удобствами уже в Новой Амзе», – рассказала начальник районного отдела по делам молодежи и спорта Эльнара Азизова.

Партдесант также ознакомился с ходом капитального ремонта в городской школе №2. Здание построено в 1937 году. Ремонт в учебном заведении периодически проводился, однако капремонт на объекте проводится впервые. В настоящее время здесь провели демонтаж окон, дверей, полов, отопительного оборудования.

На время ремонта школьники переведены в соседние школы. Все работы должны быть завершены к началу нового учебного года

В Нурлате ремонт пройдет еще в одном образовательном учреждении. Дамир Ишкинеев обратился к республиканским властям о выделении дополнительных средств на ряд социальных объектов в районе. Дополнительный лимит выделен по решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Благодаря этому ремонт пройдет и в школе №8.

Как напомнили в региональном отделении «Единой России», в рамках народной программы партии реализуются проекты во всех социальных сферах, в том числе – в образовательной.