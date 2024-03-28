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В Нурлатском районе стартовали концерты «Своих не бросаем» в поддержку СВО
В селе Богдашкино Нурлатского района состоялся благотворительный концерт «Своих не бросаем». До начала концерта в фойе многофункционального центра представители волонтерских групп «Вкусняшки для победы» и «Шьем для наших» представили результаты своего труда, здесь же участники мероприятия отведали солдатской каши.
Это первый концерт в череде благотворительных выступлений. Свои творческие номера сельчанам представили вокальные и хореографические коллективы этого села, самодеятельные артисты из других населенных пунктов и Нурлата. А Светлана Красавина прочитала стихи своего брата — участника спецоперации.
«Каждое выступление пропитано патриотизмом, гордостью за нашу Родину и тех, кто сегодня ее защищает», — сказала методист городского Дворца культуры Анжела Туктарова.
Следующий концерт «Своих не бросаем» состоится в Аксумлинском Доме культуры, затем — в Нурлате. На нем же озвучат сумму собранных средств, которые передадут в помощь землякам — бойцам СВО.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Сирени Самерхановой. Фото: Дворец культуры Нурлата.
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