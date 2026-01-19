news_header_top
Происшествия 19 января 2026 21:49

В Нурлатском районе РТ в частной бане обнаружили тела двоих мужчин

В Нурлатском районе Татарстана в частной газифицированной бане нашли тела двоих мужчин.

По информации Госжилинспекции РТ, погибшим было 60 и 59 лет. Обстоятельства их смерти в настоящий момент устанавливаются. Баня была отключена с установкой газовой заглушки.

Как стало известно «Татар-информу», техническое обслуживание газового котла специалисты ЭПУ «Нурлатгаз» проводили по графику в мае 2025 года.

Также в ведомстве сообщают, что накануне в Татарстане зафиксировали утечку газа на улице Побежимова, а в двух домах – на Копылова и Химиков — обнаружили залитые водой газопроводы. Газ в них был также отключен.

В настоящее время Госжилинспекция выясняет обстоятельства инцидентов, а также проверяет исполнение обязательств со стороны управляющих компаний и газовой службы.

