В Нурлатском районе РТ упразднят поселок Покровский

В Татарстане упразднят поселок Покровский, расположенный на территории Новотумбинского сельского поселения Нурлатского района. Соответствующий законопроект поддержали депутаты сегодня на 18-м заседании Госсовета РТ.

«Поселок Покровский утратил признаки населенного пункта и не имеет перспективы дальнейшего развития. На его территории не имеется постоянно проживающего населения, дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерных коммуникаций, объектов социального, культурного и бытового назначения, объектов торговли, жилых домов, строений, сооружений, иных объектов недвижимого имущества», – рассказал глава Нурлатского района РТ Дамир Ишкинеев.

По его словам, нет оснований ожидать, что возобновится постоянное проживание и жизнедеятельность людей в этом поселке.

Ишкинеев отметил, что жители Новотумбинского сельского поселения поддержали инициативу об упразднении населенного пункта.