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Общество 18 февраля 2025 17:08

В Нурлатском районе представили нового руководителя местного ОМВД

В Нурлатском районе представили нового руководителя местного ОМВД
МВД по РТ

Коллективу ОМВД России по Нурлатскому району представили нового руководителя. Им стал подполковник полиции Гумар Мингазов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Глава МВД Татарстана Дамир Сатретдинов отметил, что за годы службы подполковник Мингазов зарекомендовал себя как профессиональный и грамотный руководитель. Глава ведомства выразил уверенность, что смена руководства не нарушит набранные темпы работы.

Гумар Мингазов, в свою очередь, поблагодарил руководство МВД Татарстана за оказанное доверие.

Мингазов Гумар Фаясович родился в Альметьевске в 1984 году. Окончил Казанский юридический институт МВД России, Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева и Казанский национальный исследовательский технологический университет.

Службу в органах внутренних дел начинал в должности оперуполномоченного по борьбе с экономическими преступлениями Вахитовского РУВД Казани. В дальнейшем работал заместителем начальника полиции МО МВД России «Высокогорский», заместителем начальника отделения МВД России по Кайбицкому району, заместителем начальника ОМВД России – начальником полиции ОМВД России по Нурлатскому району.

Награжден медалями МВД России «За отличие в службе» 1, 2, 3 степени.

#нурлатский район #назначения #мвд
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