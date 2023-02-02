В Нурлатском районе повысилась зарплата и вдвое снизилась безработица

За прошлый год в Нурлатском районе зарплата предприятий выросла на 8,8% и составила 41,5 тыс. рублей, в том числе по крупным и средним предприятиям — 46,2 тыс. рублей с темпом роста 113%. Об этом во время отчетной сессии сообщил глава района Алмаз Ахметшин.

«Повышение жизненного уровня жителей Нурлатского района и их доходов является для власти муниципального образования приоритетной задачей, что характеризует качество жизни населения», — заявил он.

Денежные доходы на душу населения по оценке составили 34,2 тыс. рублей с темпом роста 111,5% (годом ранее 30,6 тыс. рублей).

«Улучшилась ситуация на рынке труда — более чем в два раза по сравнению с 2021 годом сократилось количество безработных и составило 104 человека. Уровень безработицы составил 0,34%. На территории района достаточное количество вакансий — 540. Напряженности на рынке труда не отмечается, трудоустроено 412 человек», — доложил Ахметшин.

Работа по трудоустройству граждан продолжается, заверил он. В постоянном режиме работает Межведомственная комиссия, проводятся ярмарки вакансий.

Ахметшин добавил, что важную роль в решении задач социально-экономического развития играет бюджет. В отчетном году доходы консолидированного бюджета составили 1,8 млрд рублей с ростом на 116%.