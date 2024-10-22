В Нурлатском районе по нацпроекту построили фельдшерско-акушерский пункт

Фото: Минздрав РТ

В деревне Абрыскино Нурлатского района завершилось строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). Модульное строение было возведено по программе первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение».

Все кабинеты оснащены новой мебелью, современной техникой и необходимыми лекарствами. Проведены все необходимые коммуникации. После получения всех необходимых документов объект введут в эксплуатацию.

Фото: Минздрав РТ

После открытия ФАПа жители села могут получать квалифицированную медицинскую помощь в удобных и современных условиях.