В Нурлатском районе паводковые воды пошли на убыль

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

Паводковая ситуация в Нурлатском районе Татарстана по-прежнему остается на контроле. В зоне риска остаются восемь точек, которые в период весеннего половодья вызывают особую тревогу.

«Вода на реке Аксумлинке поднялась выше критического уровня 4 и 5 апреля, в вечернее время дошла до отметки 1,70 метра, сейчас — 1,60», — рассказал глава Якушкинского сельского поселения Хаким Хамидуллин.

По его словам, хотя вода в реке и поднялась, текла по улице, но в дома не зашла, подтоплений не было — вовремя открыли водопропускные трубы, плотины. В этом году не было необходимости и в чернении льда. Сейчас вода находится на нулевой отметке.

В селе Мамыково на реке Большой Сульче вешние воды 7 апреля поднялись до отметки 2,45 метра, критический уровень здесь — 3,40. В ночь с 8 на 9 апреля начался ледоход.

«Река извилистая, много поворотов, поэтому в любом месте могут образоваться заторы. Но воды сейчас немного, в селе трубы почистили, поэтому она уже не поднимется», — пояснил глава Мамыковского сельского поселения Валерий Рыжков.

Руководитель отметил, что подтоплений не было, но обычно, когда заканчивается половодье в Мамыкове, с таянием снега в лесах паводок начинается в Бутаихе. Там вода может «отрезать» 2 жилых дома, их хозяева заранее запаслись продовольствием. «Надеемся, что и здесь всё пройдет благополучно», — добавил он.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

Деревня Урняк — единственный населенный пункт в районе, который каждый год весеннее половодье отрезает от большой земли. Мост через реку Большой Черемшан у деревни и сейчас остается под водой, ее уровень 6 апреля поднялся до отметки 3,85 метра.

«При необходимости сельчане переплавлялись на резиновой лодке в спасательных жилетах», — уточнила глава Бурметьевского сельского поселения Лилия Кашапова. По ее словам, вода на Большом Черемшане и в Бурметьеве, и у Урняка пошла на спад.

В целом паводковая ситуация в районе стабилизируется, вода на всех водоемах идет на убыль.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что талые воды несколько дней топят дома на двух улицах Нурлата.