В Нурлатском районе открыли мост, решивший многолетнюю проблему паводков

В деревне Урняк Нурлатского района Татарстана открыли новый капитальный мост через реку Большой Черемшан. Сооружение заменило старую переправу, которая каждую весну уходила под воду во время паводка, из-за чего жители на время оказывались отрезанными от районного центра.

Новый мост рассчитан на движение легкового и грузового транспорта, включая тяжелую технику, и обеспечит круглогодичный проезд для автомобилей экстренных служб.

Кроме проезжей части здесь оборудовали пешеходные дорожки, барьерные ограждения и современное освещение.

Глава Нурлатского района Дамир Ишкинеев назвал новый мост долгожданным объектом для всего муниципалитета.

«Этот мост имеет важное значение для нашего района и Бурметьевского сельского поселения. Здесь ежегодно паводок затапливал старый мост и отсекал жителей Урняка от большой земли. Сейчас, конечно же, этого не будет», – сказал он.

Ишкинеев поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова за поддержку проекта, а строительную компанию «Мостовик» – за качественное выполнение работ с опережением сроков.

На открытие моста приехали не только жители Урняка и соседних сел, но и уроженцы деревни, живущие сегодня в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске.

В церемонии также приняли участие первый заместитель министра экологии Татарстана Ильнур Губайдуллин, депутат Госсовета РТ Шамиль Ягудин, генеральный директор ООО «Мостовик» Рустем Валеев, руководитель Нурлатского землячества в Набережных Челнах Ахат Галаутдинов, вице-президент Федерации лыжного спорта РТ Алмаз Кашапов и директор – главный режиссер Нижнекамского государственного татарского драматического театра имени Туфана Миннуллина Рустем Галиев.

По словам Ильнура Губайдуллина, при строительстве особое внимание уделялось сохранению природной среды.

«При возведении такого современного моста требуется особенно бережное отношение к природе. Спасибо строителям за внимание к окружающей среде», – отметил он.

Гендиректор компании «Мостовик» Рустем Валеев рассказал, что еще во время строительства жители с нетерпением ждали открытия переправы.

«Когда приехал на объект во время паводка, увидел очередь из машин и людей, которые переходили реку пешком. Думал, будут жаловаться, а они благодарили строителей», – поделился он.

От имени жителей деревни выступила Талия Каримова. По ее словам, открытия моста сельчане ждали много лет.

«Теперь мы будем спокойно ездить и ходить по мосту, не переживая, что паводок оставит нас без дороги. Спасибо всем, кто помог осуществить нашу мечту», – сказала она.

При строительстве объекта были использованы железобетонные опоры, устойчивые к размыву, ледоходу и высокому уровню воды.