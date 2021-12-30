В Нурлатском районе открылась 18-я врачебная амбулатория

В Старых Челнах в Нурлатском районе РТ открылась врачебная амбулатория. К новому модульному объекту прикреплены жители восьми населенных пунктов — в общей сложности 5 тыс. человек, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Амбулатория была построена по республиканской программе «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению Республики Татарстан».

«Очень важно, чтобы в селе было движение вперед. Это надежда для сельчан, что в селе есть жизнь. Всегда так было. Мы стараемся максимально уделять внимание селам», — заявил на церемонии открытия глава Нурлатского муниципального района Алмаз Ахметшин.

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

Модульный объект расположился в центре села. Здесь имеется современное медицинское оборудование, кабинеты стоматолога, врача общей практики, врачей-консультантов, палата дневного стационара.

По словам главврача Нурлатской ЦРБ Айдара Сагдеева, это уже 18-й модульный пункт, созданный на базе больницы.

«На базе этой амбулатории можно будет проводить выездную диспансеризацию, узкие врачи-специалисты смогут приезжать сюда. Обязательно закрепим за амбулаторией один из автомобилей „Лада-Ларгус“, выделенных по федеральной программе, чтобы выезжать в села», — поделился специалист.

Во время церемонии открытия перед гостями выступил местный народный ансамбль «Лейся, песня», работники отдела культуры, а для детей прошли веселые игры.