В Нурлатском районе на 25% выросла средняя зарплата

По итогам 2023 года средняя зарплата в Нурлатском районе превысила 56 тысяч рублей, что на четверть превышает показатели предыдущего периода. Об этом стало известно на заседании Совета муниципального района, в котором принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Глава татарстанского Правительства напомнил, что важной отраслью для Нурлата является сельское хозяйство — он входит в десятку крупнейших аграрных районов РТ. В сельхозформированиях здесь занято 1250 человек.

В 2023 году в районе намолочено 115 тысяч тонн зерна. «Плодородие ваших земель, которое считается одним из лучших в республике, позволяет вам добиваться в земледелии более высоких результатов. Потенциал у района гораздо выше. Нужно усиливать работу по технической модернизации хозяйств, обеспечивать их качественными семенами, минеральными удобрениями и средствами химической защиты растений, внедрять влагосберегающие технологии, а также обеспечивать соблюдение всех агротехнических требований», — уверен Песошин.

Кроме того, заметил он, необходимо уделять больше внимания отрасли животноводства, в особенности производству молока. Примером здесь могут стать Кукморский, Балтасинский, Сабинский и Атнинский районы. Чтобы улучшить показатели, в частности, в Нурлатском районе необходимо добиться повышения оплаты труда сельчан. На сегодня работники АПК в среднем получают 37 тыс. рублей.

В заключение Песошин обратил внимание на вопросы поддержки участников спецоперации и их семей. Он подчеркнул, что это одна из приоритетных задач.

«В Нурлатском районе работа в этом направлении организована на должном уровне. Выражаю слова благодарности предприятиям, представителям малого бизнеса и всем неравнодушным гражданам за поддержку военнослужащих и членов их семей, за активное участие в формировании гуманитарной помощи для Вооруженных сил и новых регионов страны», — сказал он.