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Ру Тат
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Происшествия
23 октября 2022  15:46
Павел Климчак

В Нурлатском районе мужчина сорвался с берега в реку и утонул

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Сегодня в час дня на единый номер вызова экстренных служб 112 сообщили о том, что в реке Большая Сульча рядом с селом Тюрнясево Нурлатского района местные жители обнаружили тело мужчины.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Через некоторое время на месте происшествия уже были спасатели вместе с сотрудниками полиции. Тело погибшего нашли в двух метрах от берега – его достали из воды.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В данный момент личность утонувшего устанавливается, как и причины случившегося. Предположительно, мужчина упал с берега в воду и не смог выбраться самостоятельно. Об этом сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#утонул в реке
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