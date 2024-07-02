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В Нурлатском районе «КамАЗ» вылетел в кювет и опрокинулся, водителя зажало в салоне
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Сегодня в районе трех утра на автодороге Нурлат – Мамыково грузовик «КамАЗ» вылетел в кювет и опрокинулся. Об этом «Татар-информу» рассказали свидетели произошедшего.
Водителя зажало в салоне автомобиля. Он не смог выбраться самостоятельно, его достали спасатели и передали медикам скорой помощи.
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