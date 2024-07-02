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Происшествия 2 июля 2024 14:25

В Нурлатском районе «КамАЗ» вылетел в кювет и опрокинулся, водителя зажало в салоне

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Сегодня в районе трех утра на автодороге Нурлат – Мамыково грузовик «КамАЗ» вылетел в кювет и опрокинулся. Об этом «Татар-информу» рассказали свидетели произошедшего.

Водителя зажало в салоне автомобиля. Он не смог выбраться самостоятельно, его достали спасатели и передали медикам скорой помощи.

Фото: © Очевидцы

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