В Нурлатском районе «КамАЗ» вылетел в кювет и опрокинулся, водителя зажало в салоне

Сегодня в районе трех утра на автодороге Нурлат – Мамыково грузовик «КамАЗ» вылетел в кювет и опрокинулся. Об этом «Татар-информу» рассказали свидетели произошедшего.

Водителя зажало в салоне автомобиля. Он не смог выбраться самостоятельно, его достали спасатели и передали медикам скорой помощи.