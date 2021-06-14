В Нурлатском районе 27-квартирный соципотечный дом получил заключение о соответствии

27-квартирный соципотечный дом поз. 5 в селе Средняя Камышла Нурлатского района РТ успешно прошел итоговую проверку Инспекции Госстройнадзора РТ и получил заключение о соответствии объекта требованиям технических регламентов и проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ.

Дом построен за счет инвестиций Госжилфонда при Президенте РТ в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Госжилфонд уже готовит обращение в исполком Нурлатского района на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

В доме будут проживать участники программы соципотеки — работники ПАО «Татнефть». В новостройке 3 этажа, 3 подъезда. Общая площадь квартир, из которых 18 — двухкомнатных и 9 — трехкомнатных, составляет около 2 тыс. кв.м. Квартиры готовы для проживания, оборудованы двухконтурными газовыми котлами, сантехникой, газовыми плитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, газа, электроэнергии и автоматическими газоанализаторами.

Всего в этом году по инвестиционной программе Госжилфонда при Президенте РТ планируется построить в городах и районах Татарстана 161 дом на 5159 квартир общей площадью 280 тыс. кв.м.