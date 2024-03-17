В Нурлатской районной больнице первыми проголосовали будущие мамы

Фото: Сирень Самерханова

Пациенты Нурлатской центральной районной больницы сегодня участвуют в выборах Президента России. На избирательном участке №2335 числится 46 избирателей.

«Это те, кто поступил в центральную районную больницу до первого дня голосования. Им исполнилось 18 лет, они не успели подать заявление о том, что будут голосовать на чужом участке. Наш участок считается закрытым, он временный, сформировался решением территориальной избирательной комиссии 12 января 2024 года», — отметила председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2335 Татьяна Соренкова.

Фото: Сирень Самерханова

Опыт проведения выборов в ЦРБ имеется, при ковиде работали в том же формате. «Голосование проводили либо на посту, либо подходили к постели пациента. На нашем избирательном участке такой распорядок: начинают голосование наши мамочки из роддома, после идем в гинекологию, детское отделение. Затем — общий стационар: хирургия, неврология, терапия, реанимация и заканчиваем инфекционным отделением. Как и все избирательные участки, наш так же работает до 8 часов вечера», — сказала Соренкова.

На временном избирательном участке все как на обычном: члены избиркома выдают бюллетень, присутствуют представитель отдела внутренних дел, наблюдатель. Организована и кабинка, установлена переносная урна.

Фото: Сирень Самерханова

Ольга Захарова впервые станет мамой. Она родом из Удмуртии, замуж вышла за нурлатского парня. Молодая семья ждет рождения первенца.

«Как будущая мама, я голосую за счастливое будущее нашего ребенка, чтобы у него в жизни все было хорошо, за мир. Муж уже проголосовал», — сказала она.

Фото: Сирень Самерханова

Виолетта Стручкова мамой станет во второй раз. Как и остальные пациентки роддома, она сделала селфи с браслетом на руке, чтобы разместить фото на своей странице во «ВКонтакте» с хештегами #ВсейСемьейНаВыборы и #ТатарстанАлга и ждать розыгрыша призов.

Фото: Сирень Самерханова

Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

В выборах, напомним, участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).