В Нурлате по нацпроекту запущена новая система водоснабжения почти за 1 млрд рублей

В Нурлате начала работу новая система водоснабжения. Объект, построенный за 968,873 млн рублей, позволит обеспечить горожан качественной питьевой водой — старый водозабор 70-х годов уже не справлялся со своей задачей. В церемонии открытия принял участие министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Марат Айзатуллин.

Министр напомнил, что возведение объекта стартовало весной 2022 года по федеральной программе «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда». За это время построено 27 км водопроводных сетей, сооружены два водозабора, состоящие из 6 скважин и станция водоподготовки производительностью 10 тыс. куб. метров в сутки. Также появились новые насосные станции, резервуары воды на 1 тыс. и 2 тыс. куб. метров, сооружение обработки промывных вод и другая инфраструктура. Ее ввод позволит обеспечить водой 32 тыс. жителей Нурлата, а в дальнейшем — и близлежащие населенные пункты.

«За время реализации национального проекта в республике построено шесть объектов питьевого водоснабжения, и четыре из них — только в текущем году. Помимо города Нурлата, новая станция водоподготовки появилась в Алексеевском муниципальном районе, построены сети водоснабжения в селах Суровка и Белоус Тукаевского района», — перечислил министр.

Из 968,873 млн рублей на строительство объекта почти 785 млн рублей направлено из федерального бюджета.

Перед сдачей объекта водоснабжение города осуществлялось благодаря водозабору на реке Большой Черемшан. Его производительность была значительно ниже — 6 тыс. куб. метров в сутки (сейчас — 10 тыс.), а сам объект находился в аварийном состоянии. Кроме того, на качестве водоснабжения нурлатцев негативно сказывалось обмеление реки и ухудшение качества исходной воды. Новый, централизованный водозабор расположен на Черемшанском месторождении подземных вод, которое было обнаружено в 2004 году.

В церемонии запуска также приняли участие глава Нурлатского района Дамир Ишкинеев, депутат Госдумы РФ Ирек Гильмутдинов и другие гости.

Национальные проекты реализуются в стране по указу Президента России Владимира Путина.

Фото: Минстрой Татарстана