В Нурлате закрыли кафе, где готовили суши и роллы с нарушениями санитарных правил

В Нурлате по решению суда закрыли местное кафе. Как сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов, поводом стала проверка Роспотребнадзора, которая обнаружила грубые нарушения санитарных норм – особенно в процессе приготовления, хранения и реализации роллов и суши.

Судебный пристав-исполнитель Нурлатского районного отделения возбудил исполнительное производство и выехал на место, чтобы убедиться в прекращении работы заведения и отсутствии посетителей.

Помещение кафе опечатано на 30 суток.