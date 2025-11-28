news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 28 ноября 2025 09:28

В Нурлате закрыли кафе, где готовили суши и роллы с нарушениями санитарных правил

Читайте нас в
Телеграм

В Нурлате по решению суда закрыли местное кафе. Как сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов, поводом стала проверка Роспотребнадзора, которая обнаружила грубые нарушения санитарных норм – особенно в процессе приготовления, хранения и реализации роллов и суши.

Судебный пристав-исполнитель Нурлатского районного отделения возбудил исполнительное производство и выехал на место, чтобы убедиться в прекращении работы заведения и отсутствии посетителей.

Помещение кафе опечатано на 30 суток.

#Нурлат #кафе #Роспотребнадзор
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов утвердил треть нового состава Общественной палаты Татарстана

Минниханов утвердил треть нового состава Общественной палаты Татарстана

27 ноября 2025
Бюджет Татарстана на 2026 год принят с дефицитом 13,8 млрд рублей

Бюджет Татарстана на 2026 год принят с дефицитом 13,8 млрд рублей

27 ноября 2025