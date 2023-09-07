В Нурлате задержан 23-летний курьер аферистов, который забрал у дедушки 400 тыс. рублей

В Нурлате задержан 23-летний курьер из Ульяновской области, который работал на телефонных аферистов, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Установлено, что 81-летнего мужчину обманули мошенники по схеме «ваша внучка стала виновницей ДТП. Заплатите, чтобы ее не привлекли к уголовной ответственности».

Пожилой мужчина убрал деньги в конверт и по указанию злоумышленника передал их прибывшему курьеру. Осознав, что стал жертвой мошенников, мужчина позвонил в полицию.

Курьера установили и задержали. Он признался, что познакомился с девушкой в мессенджере и она предложила ему дополнительный заработок – забирать у пожилых граждан деньги и переводить на указанные счета, а какой-то процент оставлять себе.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Парень находится под подпиской о невыезде.