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Происшествия 7 сентября 2023 10:26

В Нурлате задержан 23-летний курьер аферистов, который забрал у дедушки 400 тыс. рублей

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В Нурлате задержан 23-летний курьер из Ульяновской области, который работал на телефонных аферистов, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Установлено, что 81-летнего мужчину обманули мошенники по схеме «ваша внучка стала виновницей ДТП. Заплатите, чтобы ее не привлекли к уголовной ответственности».

Пожилой мужчина убрал деньги в конверт и по указанию злоумышленника передал их прибывшему курьеру. Осознав, что стал жертвой мошенников, мужчина позвонил в полицию.

Курьера установили и задержали. Он признался, что познакомился с девушкой в мессенджере и она предложила ему дополнительный заработок – забирать у пожилых граждан деньги и переводить на указанные счета, а какой-то процент оставлять себе.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Парень находится под подпиской о невыезде.

#курьер #телефонные аферисты
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