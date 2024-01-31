В Нурлате задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

Полицейские Нурлата поймали мужчину, который находился в розыске и пытался выехать в Ульяновскую область.

Как сообщают в пресс-службе МВД по РТ, в мае прошлого года от жителей Нурлатского района поступило несколько заявлений о совершении краж и грабежей. Позднее удалось задержать одного из преступников, второй же от следствия скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

В отношении мужчин были возбуждены уголовные дела о краже и грабеже.

В результате специальных мероприятий беглеца удалось найти. 26 января на одном из участков автодороги Кузайкино-Нурлат автоинспекторы вместе с оперативниками остановили автобус, где находился разыскиваемый. Он был задержан и доставлен в отдел полиции.