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В Нурлате задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске
Полицейские Нурлата поймали мужчину, который находился в розыске и пытался выехать в Ульяновскую область.
Как сообщают в пресс-службе МВД по РТ, в мае прошлого года от жителей Нурлатского района поступило несколько заявлений о совершении краж и грабежей. Позднее удалось задержать одного из преступников, второй же от следствия скрылся и был объявлен в федеральный розыск.
В отношении мужчин были возбуждены уголовные дела о краже и грабеже.
В результате специальных мероприятий беглеца удалось найти. 26 января на одном из участков автодороги Кузайкино-Нурлат автоинспекторы вместе с оперативниками остановили автобус, где находился разыскиваемый. Он был задержан и доставлен в отдел полиции.
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