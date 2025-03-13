В Нурлате хотят построить базу отдыха «Туган Як» за 220 млн рублей

В Нурлате хотят построить базу отдыха «Туган Як» по соседству с майданом, где проходит Сабантуй, и лыжной базой. Об этом рассказал глава Нурлатского района Татарстана Дамир Ишкинеев на муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития РТ.

«В текущем году планируем начать реализовывать инвестиционный проект в сфере туризма по строительству базы отдыха «Туган Як». Планируемый объем инвестиций составит 220 млн рублей с созданием 35 новых рабочих мест», – сообщил Ишкинеев.

Участок под базу отдыха граничит с майданом, где летом проводятся национальные праздники Сабантой и Уяв. Планируется, что гости праздников смогут останавливаться в комфортных домах базы отдыха, чтобы продолжить знакомство с Нурлатом.

«Зимой отдыхающие смогут разнообразить свой отдых лыжными прогулками, так как по соседству расположена лыжная база «Ак Барс», – добавил глава Нурлатского района.