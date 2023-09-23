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В Нурлате столкнулись две иномарки, оба водителя получили травмы
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В Нурлате произошло ДТП с двумя пострадавшими, рассказали «Татар-информу» очевидцы аварии.
Напротив дома №99 на улице Гиматдинова столкнулись Honda и Kia. Японский автомобиль в результате удара едва не перевернул иномарку.
По предварительной информации, оба водителя получили травмы головы. Их с места аварии забрали медики.
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