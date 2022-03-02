В Нурлате спасли косулю, которая застряла в школьном заборе

Накануне учителя и дети городской школы №3 в Нурлате обнаружили застрявшую в заборе косулю. Животное пыталось выбраться из западни, однако оно не пролезало. Об этом сообщает «Нурлат-информ».

Фото: © «Нурлат-информ»

Педагоги решили сами спасти косулю. Учитель ОБЖ вместе со школьным рабочим аккуратно вытащили дикое животное из забора, после чего дедушка одного из учеников вызвался отвезти его в лес, в естественную среду обитания.

Фото: © «Нурлат-информ»

В автомобиле косуля вела себя спокойно, но как только ее освободили за городом – она сразу же убежала. После произошедшего дети с особым интересом спрашивали у учителей про вид этого животного, чем они питаются и прочие особенности жизни косуль.