Юные жители Нурлата смогли посмотреть премьеру спектакля «Язмыш» по «Пушкинской карте»

В городском Дворце культуры в Нурлате состоялся премьерный показ постановки «Язмыш» Степноозерского народного театра. Его зрителями стали школьники и студенты. Об этом сообщает «Нурлат-информ».

«Сегодняшним спектаклем мы открываем новый сезон. Постановка, которую мы взяли, это драма. Актуальная тема, думаем, затронет души наших зрителей», — отметил режиссер театра Мансур Аглетдинов.

В спектакле случился и дебют у самой юной актрисы театра — одиннадцатиклассницы Алина Газизова. «Выступать перед сверстниками очень волнительно, но уверена, что они проникнутся постановкой и тепло примут нас», — поделилась Алина.

Постановка прошла модерацию для «Пушкинской карты», данная программа реализуется в рамках национального проекта «Культура». О том, что это уникальный проект, убеждены и сами зрители.

«Благодаря проекту я уже посетил музей, сегодня пришел на замечательный спектакль. Здорово, что сейчас у нас есть такая возможность, перед нами открыты все музеи и театры», — поделился ученик Новоиглайкинской школы Ислан Валитов.

Нурлатский район Татарстана присоединился к федеральному проекту в октябре, за это время в муниципалитете проведено более 30 мероприятий для школьников и студентов.

«С 1 февраля мы будем рады видеть обладателей карты и в нашем кинотеатре в „Гранях“, где они смогут бесплатно посмотреть российские фильмы», — рассказала куратор проекта «Пушкинская карта» в Нурлатском районе Марина Казакова.

Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании «майских» указов Президента России Владимира Путина. Они охватывают 12 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда».