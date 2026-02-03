В Нурлате школьников обучают управлению беспилотниками на дронах из зоны СВО

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

В Центре детского творчества «Килэчэк» старшеклассники осваивают навыки управления беспилотными летательными аппаратами. Занятия проходят на базе школы №2 и проводятся под руководством директора Центра «Форпост» Ильгиза Сайфуллина, прошедшего специализированное обучение в Казани.

В учебном процессе используются как новое оборудование, так и беспилотники, побывавшие в зоне специальной военной операции.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

Дроны были доставлены в город волонтерами из Нурлата и восстановлены для дальнейшей эксплуатации.

«Симулятор – это фундамент. Он позволяет наработать базовые навыки моторики рук и понимание физики полета без риска разбить дорогостоящую технику. Когда у ребят начинают уверенно получаться виртуальные задания, мы переходим к практике», – пояснил директор Центра «Форпост» Ильгиз Сайфуллин.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

Обучение начинается с работы в виртуальной реальности: школьники отрабатывают взлет, посадку и маневрирование на компьютерных симуляторах. После этого они переходят к полетам на реальных беспилотниках.

«У каждого такого аппарата своя судьба. Этот, например, на полном ходу врезался в боевую машину наших земляков. По счастливой случайности он не разорвался. Его извлекли, отремонтировали, и теперь он служит как экспонат в нашем музее и как полноценный тренировочный летательный аппарат», – рассказал Сайфуллин.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

Учащиеся отмечают практическую значимость занятий. «Нам показывают, как дроны используют для картографии, поисковых работ, доставки. Это будущее, которое уже здесь», – поделилась ученица 10 класса школы №2 Диана Садыкова.

«Сначала было сложно даже на симуляторе, но когда поднимаешь в воздух настоящий дрон, чувствуешь себя причастным к чему-то большому», – отметила ее одноклассница Раяна Шакурова.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

Инициативу положительно оценил ветеран специальной военной операции Владимир Коренков, продолжающий службу в местном военкомате.

«Сегодня грамотный оператор БПЛА – один из ключевых специалистов в армии. То, что в нашем городе начинают учить этому со школьной скамьи, – дальновидно и крайне важно», – подчеркнул он.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

По словам Ильгиза Сайфуллина, в ближайшее время обучение операторов беспилотных летательных аппаратов планируется распространить на все школы города.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой