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В Нурлате пьяный водитель протащил полицейского за машиной, пытаясь скрыться от ДПС
В Нурлате автоинспекторы вместе с сотрудниками уголовного розыска задержали пьяного 19-летнего водителя, который пытался скрыться от сотрудников ГАИ.
Как сообщают в пресс-службе МВД по РТ, парня остановили для проверки документов на улице Гиматдинова. Обнаружив у водителя внешние признаки алкогольного опьянения, инспектор потребовал выйти из машины, но он отказался и начал движение. При попытке задержания водитель протащил полицейского на несколько метров и скрылся с места происшествия.
Затем, проехав примерно 500 метров, водитель не справился с управлением, съехал в кювет и, оставив машину, скрылся.
Позже личность нарушителя удалось установить. Им оказался 19-летний житель села Аксумла Нурлатского раойна. В отношении его составлены административные материалы. Кроме того, за применение насилия в отношении представителя власти юноше может грозить «уголовка».
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