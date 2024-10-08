В Нурлате пьяный водитель протащил полицейского за машиной, пытаясь скрыться от ДПС

В Нурлате автоинспекторы вместе с сотрудниками уголовного розыска задержали пьяного 19-летнего водителя, который пытался скрыться от сотрудников ГАИ.

Как сообщают в пресс-службе МВД по РТ, парня остановили для проверки документов на улице Гиматдинова. Обнаружив у водителя внешние признаки алкогольного опьянения, инспектор потребовал выйти из машины, но он отказался и начал движение. При попытке задержания водитель протащил полицейского на несколько метров и скрылся с места происшествия.

Затем, проехав примерно 500 метров, водитель не справился с управлением, съехал в кювет и, оставив машину, скрылся.

Позже личность нарушителя удалось установить. Им оказался 19-летний житель села Аксумла Нурлатского раойна. В отношении его составлены административные материалы. Кроме того, за применение насилия в отношении представителя власти юноше может грозить «уголовка».