В Нурлате проходят торжества в честь 140-летия Габдуллы Кариева

Фото: milliard.tatar

На центральной площади Нурлата состоялось возложение цветов к памятнику одного из основоположников татарского театра Габдуллы Кариева (1886–1920) в честь его 140-летия. Об этом сообщает издание «Миллиард.Татар».

Еще при жизни, в 1912 году, Габдуллу Кариева за умелое руководство первой татарской профессиональной труппой «Сайяр» (он был распорядителем товарищества с 1908 по 1918 год) и за артистический талант назвали «отцом татарского театра». К сегодняшней церемонии присоединились приехавшие из Казани актеры Татарского ТЮЗа, который носит имя Кариева. На мероприятии выступили местные коллективы.

«Интерес к имени Габдуллы Кариева ежегодно растет. В Нурлатском районе открылся городской театр, который носит имя Габдуллы Кариева. Этот театр будет растить молодых артистов. В районе есть еще одна творческая точка – музей Габдуллы Кариева в [родном для него] селе Кульбаево-Мараса. Он должен быть как творческим центром, так и туристическим центром», – рассказал корреспонденту издания руководитель казанского отделения Всемирного конгресса татар и председатель Нурлатского землячества Фарид Мифтахов – уроженец того же села, что и Кариев.

В честь юбилея ТЮЗ имени Кариева подготовил премьеру спектакля «Габдулла – яктылык» («Габдулла – Свет»), режиссером стал актер театра Эльдар Гатауллин, а текст написал другой актер театра – Айрат Шамс.

Спектакль расскажет зрителям о событиях начала ХХ века, становлении театра, труппы «Сайяр», а также о современниках Кариева – Габдулле Тукае, Галиасгаре Камале и других. Премьера спектакля состоится 20 мая, в день рождения Габдуллы Кариева, в Татарском ТЮЗе.