В Нурлате продавец мебельного магазина выслушала приговор за мошенничество

В Нурлате вынесли приговор 42-летней местной жительнице. Ее признали виновной в мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Женщина, занимая должность продавца в мебельном магазине, получила от клиента деньги за мебель, однако не внесла их в кассу организации и не оформила заказ. В итоге ей удалось присвоить 130 тысяч рублей.

Свою вину она признала, ущерб частично возместила. Суд назначил ей штраф в размере 70 тысяч рублей.