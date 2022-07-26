В Нурлате при очистке канализации погиб рабочий

Трагедия произошла 22 июля в Нурлате, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как удалось установить, 47-летний рабочий спустился в канализационный колодец, однако почувствовал себя плохо. Он поднялся наверх, надел противогаз и вновь спустился в канализацию. Там мужчина опять почувствал недомогание, стал подниматься наружу, но сорвался с высоты четырех метров. От полученных травм мужчина скончался на месте. За напарником полез 23-летний мужчина, но также потерял сознание.

На помощь мужчинам отправился водитель, однако понял, что не сможет помочь им, и обратился в экстренные службы.

Второго пострадавшего рабочего госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда».

