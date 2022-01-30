В Нурлате появится улица Валерия Грайфера

Новая улица в Нурлате будет носить имя Валерия Грайфера — основателя общества «РИТЭК», одного из флагманов нефтяной отрасли России и Татарстана. Об этом сообщает «Нурлат-информ».

Решением городского совета от 3 декабря 2021 года вновь образуемым улицам в микрорайонах Северный и Молодежный будут присвоены имена выдающихся людей, в том числе почетного нефтяника СССР, заслуженного работника нефтяной и газовой промышленности РСФСР.

Валерий Грайфер родился 20 ноября 1929 года в Баку. В 1952 году окончил Московский нефтяной институт имени И.М. Губкина, в 1976-м — институт народного хозяйства. Карьеру в нефтяной отрасли начал в 1952 году в качества помощника мастера по добыче нефти.

С 1992 года начал трудиться в должности гендиректора «РИТЭК», с 2000 года возглавил совет директоров «Лукойла», с 2010 года — «РИТЭК». Валерий Грайфер является автором более ста научных публикаций и сорока изобретений. Ушел из жизни в 2020 году на 91-м году жизни.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Советском районе Казани появится улица Ханская.