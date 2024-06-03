В Нурлате появится новая база отдыха с ипподромом и аллеей для молодоженов

В Нурлате появится новая база отдыха площадью 4,8 гектаров с 13 гостевыми домами. Соответствующий проект сегодня был рассмотрен на инвестиционном совете РТ под председательством Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

«Такая база отдыха очень нужна в Нурлатском районе. Там смогут отдохнуть семьи с детьми. Думаю, что будут приезжать и люди из соседних районов Татарстана и других регионов. Мы планируем сделать средний чек небольшим, чтобы объект был доступен широкой аудитории», – сообщил соучредитель ООО «СИТИЭКСПЕРТ» Ринат Нафигов.

На территории базы отдыха будут расположены 13 гостевых домов с баней, банкетный зал с летней верандой, детское кафе с верандой, детский городок, аллея для молодожёнов, СПА-комплекс с термальным бассейном, павильоны с торговым залом и быстрым питанием, паркинг для автомобилей, каток, ипподром и велодорожка.