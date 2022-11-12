В Нурлате появился первый в РТ памятник миру и доброте в виде трехметрового одуванчика

В Нурлате сегодня состоялось официальное открытие первого в Татарстане памятника миру и доброте в виде стилизованного трехметрового одуванчика, состоящего из отпечатков множества ладоней. На церемонию приехал автор скульптуры — президент Международной Академии доброты Григорий Потоцкий. Он также встретился с учащимися нурлатской детской школы искусств и детским омбудсменом Ириной Волынец.

Памятник установлен в рамках акции «В России по-доброму, из России с добротой», которую проводит Международная академия доброты на протяжении более 20 лет. С этой целью был создан символ мира и доброты – одуванчик, который состоит из раскрытых ладошек, образующих форму шара. Под одуванчиком размещена надпись: «Человек только тогда человек, когда он добрый. Доброта – решение всех проблем. Там где доброта, там нет границ. Доброта и благодарность, главный закон человечества».

Автор идеи – Григорий Потоцкий, скульптор, художник, президент Международной Академии Доброты, установивший более 190 памятников в 50 странах мира, для укрепления имиджа России за рубежом. Одуванчик он выбрал неслучайно — этот цветок сочетает в себе тепло солнца и хрупкость нашего мира, который нуждается в защите.

«Красота спасет мир — эту фразу Достоевского помнят все, но у нее есть продолжение – если она добра. Идея проекта – преумножать добро на земле. Доброта – главнейший регулятор жизни», – объясняет задумку своего произведения Потоцкий.

Открытие символа доброте и миру особенно важно в современных условиях, отметила Волынец. «Я очень рада, что теперь и в нашем Татарстане появился значимый международный символ — памятник мира и доброты. Это очень важно, что это происходит именно сейчас, когда всем нам так нужно объединиться под эгидой добра», – добавила она.

Подобные символы установлены уже в 32 странах мира – таких, как США, Италия, Испания, Германия, Мексика, Эквадор, Филиппины, Китай, Австрия, Венгрия, Болгария и другие.