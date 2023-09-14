В Нурлате после погони полицейские задержали пьяного водителя без прав

В Нурлате автоинспекторы заметили «Ладу», водитель которой то набирал скорость, то притормаживал. Требование автоинспекторов об остановке он проигнорировал и попытался скрыться, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Во время преследования автомобиль удалось задержать. За рулем машины находился 35-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения.

Согласно освидетельствованию, водитель был пьян. Кроме того, выяснилось, что он уже ранее был лишен права управлять авто.

В итоге суд назначил мужчине административный арест на 11 суток.

Госавтоинспекция напоминает: за управление транспортным средством в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет.

При повторном нарушении – лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.