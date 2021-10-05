В Нурлате после капитального ремонта открылся детский сад

В Нурлате после капитального ремонта состоялось открытие детского сада «Белочка» на 120 мест. Дошкольное учреждение с более чем 30-летней историей впервые претерпело существенные положительные изменения. Об этом сообщает «Нурлат-информ».

От старого здания здесь остались только стены, все остальное было полностью обновлено. Теперь детский сад украшает яркий и современный фасад, красочная вывеска и ухоженная территория.

Открытие образовательного учреждения состоялось при участии главы района Алмаза Ахметшина и других почетных гостей. Они осмотрели обновленные группы, помещения для занятий, пообщались с воспитанниками детсада, а в музыкальном зале малыши представили яркий номер.

Глава района Алмаз Ахметшин поздравил всех присутствующих со знаменательным событием.

«Дети — наше будущее, они должны воспитываться в комфортных условиях, чтобы они выросли развитыми и культурными людьми, настоящими патриотами своей малой родины», — отметил он.

Здесь же состоялось вручение представителям подрядной организации благодарственных писем, а заведующей детсадом подарили сертификат на приобретение необходимого оборудования.

Разделить радость за своих детей пришли и родители воспитанников. «Для нас это очень долгожданный день, наш детский сад преобразился до неузнаваемости. Наш сын Амир очень обрадовался, когда снова увидел друзей, воспитателей. А мы радуемся вместе с ним», — поделились Айгуль и Ильназ Бакаевы.