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В Нурлате двухлетняя девочка упала в колодец и погибла
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Накануне вечером в Нурлате объявили о пропаже двухлетнего ребенка.
Как стало известно «Татар-информу», позднее девочку нашли в одном из колодцев. Как оказалось, ребенок провалился в колодец и погиб.
На место происшествия выезжал исполняющий обязанности городского прокурора Игорь Осипов.
«Организована процессуальная проверка. Взята на контроль в прокуратуре», – сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
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