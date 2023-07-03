В Нурлате двухлетняя девочка упала в колодец и погибла

Накануне вечером в Нурлате объявили о пропаже двухлетнего ребенка.

Как стало известно «Татар-информу», позднее девочку нашли в одном из колодцев. Как оказалось, ребенок провалился в колодец и погиб.

На место происшествия выезжал исполняющий обязанности городского прокурора Игорь Осипов.

«Организована процессуальная проверка. Взята на контроль в прокуратуре», – сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.