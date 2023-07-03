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Руc Тат
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Происшествия 3 июля 2023 08:15

В Нурлате двухлетняя девочка упала в колодец и погибла

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Накануне вечером в Нурлате объявили о пропаже двухлетнего ребенка.

Как стало известно «Татар-информу», позднее девочку нашли в одном из колодцев. Как оказалось, ребенок провалился в колодец и погиб.

На место происшествия выезжал исполняющий обязанности городского прокурора Игорь Осипов.

«Организована процессуальная проверка. Взята на контроль в прокуратуре», – сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Фото: © Прокуратура РТ

#погиб ребенок #Нурлат
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