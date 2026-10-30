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Культура 30 октября 2026 16:04

В Нурлате девочка решила подпеть на сцене Ришату Тухватуллину и расплакалась

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В Нурлате во время концерта народного артиста Татарстана и Башкортостана Ришата Тухватуллина на сцену выбежала девочка, чтобы подпеть певцу, но расплакалась от избытка чувств. Об этом сообщает издание «Интертат».

Ребенок держал в руках плакат со словами о том, что она любит Ришата. Певец отдал девочке микрофон, она начала петь, но затем заплакала. Артист изумился, но затем быстро успокоил девочку, приобняв ее.

Пользователи социальных сетей очень тепло отреагировали на эту трогательную сцену с участием маленькой представительницы публики. «Девочка, наверное, не ожидала, что вы ее обнимете»; «Это искренние, сердечные чувства», – написали, в частности, пользователи соцсетей.

Видео из социальных сетей.

#ришат тухватуллин #татарская эстрада
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