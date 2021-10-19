В ноябрьские праздники россияне предпочитают ездить в Казань, Москву и Санкт-Петербург

Казань вошла в топ-3 самых популярных городов России для экскурсионных поездок с детьми по стране в ноябрьские праздники. Об этом говорится в рейтинге, подготовленном сайт бронирования жилья Tvil.ru.

Так, среди лидеров рейтинга — Санкт-Петербург, Москва. Самые длительные экскурсионные поездки по России совершают в Кисловодск.

Согласно статистике сервиса, в ноябре путешествия жителей страны в ноябре могут длиться от одного до 10 дней, в среднем в сутки траты на жилье составили от 1,8 до 4,9 тыс. рублей.

Рейтинг подготовлен по данным бронирований жилья туристами с 1 по 30 ноября 2021 года.