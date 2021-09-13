В ноябрьские праздники из Казани в Москву и Санкт-Петербург введут дополнительные поезда

В ноябрьские праздники из столицы Татарстана в Москву и Санкт-Петербург будут назначены дополнительные поезда. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании.

«Выходные дни, приуроченные к ноябрьским праздникам, приходятся на период с 4 по 7 ноября. Ожидается, что пиковой датой выезда станет 3 ноября, в обратном направлении максимальный пассажиропоток придется на 7 ноября», — отметили в пресс-службе.

Чтобы обеспечить перевозку пассажиров, планируется ввести дополнительные поезда. Они будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом, Казанью, Пензой, Нижним Новгородом, Саратовом, Волгоградом, Самарой, Уфой, Белгородом и Орском, а также на маршрутах Санкт-Петербург — Киров, Нижний Новгород — Ижевск, Казань — Санкт-Петербург.

Всего на праздничные дни ноября планируется назначить около 160 дополнительных поездов для обслуживания наиболее востребованных направлений.