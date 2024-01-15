В ноябре в Татарстане введено в три раза больше жилья, чем годом ранее

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В ноябре 2023 года в Татарстане введено в 3,1 раза больше жилья, чем за аналогичный месяц предыдущего года, и в 3,8 раза, чем в октябре. Об этом говорится в докладе о социально-экономическом развитии республики от Татарстанстата.

За 11 месяцев в РТ сдано 3188,6 тыс. кв. метров жилья, что на 5,6% превышает показатели января-ноября 2022-го.

Объем работ, выполненных в этой сфере превысил 606 млрд рублей. В сравнении с аналогичным периодом сумма увеличилась на 15,5%.