В ноябре в Татарстане пройдет серия бесплатных детских дискотек

Фото: Салават Камалетдинов, © «Татар-информ»

С 21 по 23 ноября в Нижнекамске, Набережных Челнах и Альметьевске состоятся бесплатные дискотеки «БиЮ». Со своими сет-листами выступят популярные диджеи республики, а также подростки, которые прошли обучение на курсах диджеинга. В программе – творческие мастер-классы, командные игры и многое другое. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе татарстанского отделения «Движения первых».

«Летом вечеринки “БиЮ” прошли в Казани, Альметьевске, Нижнекамске, Высокой Горе и Богатых Сабах. В них приняли участие более 8 тыс. татарстанцев. Мы получили достаточно большой отклик от молодежи, поэтому решили провести серию дискотек и в ноябре. На этот раз команда диджеев вновь отправится в Нижнекамск и Альметьевск, а в Набережные Челнах побывает впервые. В Альметьевске дети предложили провести вечер в формате эко-тусовки, что мы и сделаем. Это будет экологический своп под диджейские сеты. Гости смогут не только потанцевать под качественную музыку, но и обменяться одеждой, аксессуарами и книгами», - пояснили агентству в пресс-службе.

В Нижнекамске дискотека пройдет 21 ноября с 17 до 20 часов в центре креативных индустрий «База», в Набережных Челнах 22 ноября с 18 до 20 часов в МЦ «Шатлык», а в Альметьевске 23 ноября с 17 до 20 в молодежном центре «Фабрика».

Вход на мероприятие бесплатный, по регистрации.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение Всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.