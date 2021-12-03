В ноябре Роспотребнадзор РТ находил Covid-нарушения на каждом пятом проверенном объекте

В ноябре на каждом пятом проверенном объекте Татарстана были обнаружены нарушения Covid-правил. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Контроль был усилен за соблюдением профилактических мероприятий на объектах. Проведено 1287 проверок, для сравнения – в октябре было 935 проверок», – отметила представитель санитарного ведомства.

На каждом пятом объекте выявили нарушения – это 263 объекта (20%). Любовь Авдонина заметила, что в октябре их было 17%.

«Составлено 252 протокола, штрафов наложено на сумму около двух миллионов рублей. Деятельность восьми объектов была приостановлена в связи с выявлением грубых нарушений», – заключила она.