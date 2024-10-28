В ноябре в Казани начнется первый фестиваль камерной музыки «Эпоха традиций»

Сергей Пономарев

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В столице Татарстана в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева 2 ноября стартует первый фестиваль камерной музыки «Эпоха традиций». Событие на пресс-конференции в «Татар-информе» анонсировал художественный руководитель проекта — солист оркестра Татарского академического театра оперы и балета имени Джалиля Сергей Пономарев.

Главная изюминка всего фестиваля — исполнять камерную музыку в ходе всех четырех концертов будет оркестр театра оперы и балета имени Джалиля.

«Мы очень долго к этому шли. Наша цель — показать камерную музыку не только в музеях, где она звучит, но и показать солистов оркестра нашего театра. Это, так сказать, бойцы невидимого фронта», — сказал Пономарев.

Он также подчеркнул, что фестиваль реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Концерт-открытие, который намечен на ближайшую субботу, 2 ноября, называется «Мистерия барокко». Зрители услышат в этот вечер произведения Баха, Перселла, Лассо, Вивальди, Аллегри и других композиторов ХVII века. Помогут оркестру театра погружать публику в эпоху барокко, извлекая звуки из органа, заслуженная артистка РТ, а также главный органист и хранитель органа Московского концертного зала «Зарядье» Лада Лабзина, а извлекая звуки из лютни — заслуженный деятель искусств РТ, член Союза композиторов Татарстана Виталий Харисов.

Продолжит фестиваль 1 декабря концерт «Сказка ложь, да в ней намек». В нем окажутся собраны музыкальные сказки ХХ века, дирижировать будет Ильназ Дудкин. Зрителям представят русскую музыку Игоря Стравинского и Олега Облова.

«На „Историю солдата” Игоря Стравинского мы делаем песочную анимацию (Ляли Явкиной — прим. Т-и), и будет чтец Роман Ерыгин. Будет и хореография на наших концертах. Солисты оперного театра Аманд Гомес и Михаил Тимаев [ставят танец] на музыку Дебюсси „Послеполуденный отдых Фавна”», — рассказал Пономарев.

Произведения Дебюсси, Равеля и Пуленка будут звучать на концерте «Торжество света» 20 января уже 2025 года. Вечер будет посвящен французскому импрессионизму и композиторам этого направления. Помимо танца, музыку будет сопровождать живопись на воде — эрбу от Анастасии Хрипатовой. Изображение будут проецировать на экраны.

Финальный концерт фестиваля «Эпоха традиций» пройдет 2 февраля. В ходе него будет представлена современная камерная музыка. Прозвучат сочинения Эльмира Низамова, Эрика Витакера, Леонида Десятникова, Йорга Видманна и Павла Карманова, сопровождаемые мультимедийной инсталляцией о лидере русского авангарда в изобразительном искусстве Павле Филонове. Последнюю создали молодые дизайнеры казанской студии ImpressIM.

«Плюсом ко всему будут два мастер-класса в январе по струнной группе [инструментов] и духовой. Их также проведут участники коллектива оркестра театра оперы и балета», — сообщил художественный руководитель фестиваля.

Марина Беговатова Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Если человек долго играет в оркестре, наступает момент, когда у него теряется профессиональная форма. Не играя сольно много лет, музыканты отвыкают от игры тет-а-тет со зрителем. Это подчеркнула директор оркестра ТАГТОиБ имени Джалиля Марина Беговатова. Фестиваль камерной музыки в этом случае — возможность держать себя в хорошей форме, «быть в обойме».

«Когда играешь симфоническую музыку, даже играя оперы и балеты, когда выходишь на сцену, отношение к самому себе немного другое. Учитывая, что мы, как правило, находимся в оркестровой яме, здесь возможность выйти на публику и сыграть сольно. У нас очень много музыкантов, которые с удовольствием эту инициативу поддержали. Это для нас то, чем мы живем в жизни», — пояснила Беговатова.