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Ру Тат
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Транспорт
3 ноября 2022  12:12

В ноябре три дня муниципальные парковки в Казани будут работать бесплатно

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В течение трех выходных дней, с 4 по 6 ноября, муниципальные парковки в Казани будут работать без взимания платы, сообщает Комитет по транспорту.

Бесплатными парковки станут в честь праздников:  4 ноября отмечается День народного единства, а 6 ноября – День Конституции Татарстана.

В этом году режим работы муниципального паркинга был изменен: с 10 января плата за услугу взимается только по будням с 8.00 до 19.00. Бесплатно припарковать автомобили можно по субботам, воскресеньям и праздничным дням. Первые 15 минут стоянка на парковке является бесплатной.

Напомним, сегодня стало известно, что в Казани появится более 200 новых парковочных мест по проспекту Ямашева.

 

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