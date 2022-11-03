В ноябре три дня муниципальные парковки в Казани будут работать бесплатно

В течение трех выходных дней, с 4 по 6 ноября, муниципальные парковки в Казани будут работать без взимания платы, сообщает Комитет по транспорту.

Бесплатными парковки станут в честь праздников: 4 ноября отмечается День народного единства, а 6 ноября – День Конституции Татарстана.

В этом году режим работы муниципального паркинга был изменен: с 10 января плата за услугу взимается только по будням с 8.00 до 19.00. Бесплатно припарковать автомобили можно по субботам, воскресеньям и праздничным дням. Первые 15 минут стоянка на парковке является бесплатной.

Напомним, сегодня стало известно, что в Казани появится более 200 новых парковочных мест по проспекту Ямашева.