В ноябре татарстанцев ждет дополнительный выходной день

В связи с празднованием Дня народного единства татарстанцев в ноябре ждет дополнительный выходной. Об этом следует из производственного календаря Минтруда Татарстана.

«Нерабочими праздничными днями в Республике Татарстан являются 4 ноября — День народного единства и 6 ноября — День Конституции РТ», — сказано в документе.

Таким образом в пятницу (на этот день недели выпадает 4 ноября) татарстанцы будут отдыхать. Согласно статье Трудового кодекса Российской Федерации, рабочий день накануне праздника сокращается на один час.

Региональный праздник 6 ноября в этом году приходится на воскресенье. Согласно закону РТ, выходной день, совпавший с праздничным, на следующий рабочий день не переносится. Таким образом, в ноябре жители региона будут отдыхать три дня подряд.

«4, 5 и 6 ноября отдыхаем. 3 ноября работаем сокращенный рабочий день», — уточнили в пресс-службе Минтруда РТ.