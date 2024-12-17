В ноябре служба «Милосердие Казань» оказала гуманитарную помощь нуждающимся на 2 млн

В ноябре служба «Милосердие Казань» оказала гуманитарную помощь нуждающимся на сумму 2 083 675 рублей.

«В последнее время каждый отчёт о проделанной работе за месяц напоминает калейдоскоп человеческого счастья. Просматривая фотографии и видео наших просителей и подопечных, читая их сообщения с благодарностями, мы вновь и вновь убеждаемся в том, что всё было сделано не зря. Чтобы оказать помощь даже одному человеку, работает большая команда. Важной частью нашей команды являются благотворители, жертвователи, которые направляют средства на помощь ближним. После получения денежных средств следуют поиски необходимых препаратов и вещей, согласования, закупка, доставка. Многие просьбы не терпят промедления, так что наша работа не прерывается», — рассказали в епархиальной службе помощи.

Адресная помощь была оказана на сумму более 720 тысяч рублей. Средства направлены на покупку и доставку инсулина для школьника из ЛНР, на стоматологическое лечение ребёнка с ДЦП из Марий-Эл, на приобретение и доставку кислородного концентратора для пожилого человека из ЛНР, на помощь жительнице Нижегородской области, оказавшейся в трудной жизненной ситуации из-за невозможности работать по состоянию здоровья.

Выплату в размере 13 тысяч рублей получили 13 священнослужителей, несущих служение в сельских храмах республики, а 300 тысяч рублей были направлены на покупку лекарств для бойцов, получивших ранения на СВО.

Ресурсный центр Приволжского Федерального округа оказал жителям регионов ПФО помощь более чем на 777 тысяч рублей. Помощь оказали онкобольным людям с инвалидностью.

В ноябре в Центре гуманитарной помощи населению сформировали 540 продуктовых наборов, которые передали нуждающимся. Оказать продуктовую помощь людям помогла сеть пиццерий «Татмак». Кроме того, нуждающимся передали более 300 килограммов вещей. Большая партия одежды отправлена в Кировскую область, в социальный отдел Яранской епархии.

Благотворительные обеды в Доме горячего питания праведного Иоанна Кронштадтского получили более 2,6 тысяч человек, а психологическую помощь в службе «Утешение» оказали почти 200 людям.

Центр помощи мамам с детьми и семьям в трудной жизненной ситуации «Мамино гнёздышко» в ноябре предоставил приют двум женщинам и пятерым детям. Гуманитарную помощь предоставили 15 семьям, а психологическую поддержку смогли получить 32 семьи.

В ноябре служба запустила благотворительную акцию «Мечта на Рождество». Теперь Рождественские подарки получат 670 детей.