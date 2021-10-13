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Ру Тат
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13 октября 2021  12:23

В ноябре россиян ждут длинные выходные по случаю Дня народного единства

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Россиян ожидает трехдневная рабочая неделя и четыре выходных дня в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на Роструд.

«При пятидневной рабочей неделе в начале ноября россиян ожидают трехдневная рабочая неделя и длинные выходные в связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) и переносом выходного дня с субботы, 2 января, на пятницу, 5 ноября», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Поскольку 3 ноября является рабочим предпраздничным днем, его продолжительность также сокращается на один час. Дни с 4 по 7 ноября в России в этом году объявлены выходными.

#Россия #день народного единства #выходные
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