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Ру Тат
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Общество
1 ноября 2022  18:23

В ноябре почтовые отделения и офисы МФЦ в Татарстане изменят график работы

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В ближайшие дни почтовые отделения в Татарстане будут временно работать по измененному графику из-за празднования Дня народного единства.

3 ноября рабочий день почтовых отделений сократится на 1 час. 4 ноября, в День народного единства, посетителей принимать не будут. Работа почтовых отделений возобновится в обычном режиме 5 ноября, сообщает пресс-служба «Почты России». График работы некоторых сельских отделений может отличаться, подробности можно узнать на сайте.

По измененному графику также будут работать офисы многофункциональных центров. Так, 3 ноября предпраздничный рабочий день во всех офисах «Мои документы» сократится на 1 час. Южный, Советский, Приволжский, Кулагинский, Вахитовский, Московский, Дербышинский, Юдинский и Авиастроительный отделы, а также пункт в Салават Купере будут работать с 8:00 до 16:00.

В Зареченском и Гагаринском отделах посетителей будут принимать с 11:00 до 19:00, сообщается на сайте «Мои документы».

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