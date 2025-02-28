В новых видео «Цифрового ликбеза» детям расскажут об опасностях в онлайн-играх

«Лаборатория Касперского» представила новые обучающие ролики для детей о поведении в интернет-среде в рамках всероссийского проекта «Цифровой ликбез». Об этом сообщает Минцифры РТ.

Они раскрывают тему онлайн-груминга, когда в доверие к ребенку пытается втереться взрослый человек для последующих неправомерных действий в его адрес. Также в роликах рассказывается о том, как мошенники пытаются завладеть личными данными детей и деньгами их родителей через кликер-игры. Обучающие видеоролики и методические материалы к ним доступны на сайте цифровойликбез.рф.

По сюжету журналистка рыбка Лина ведет колонку о защите от цифровых угроз в подводном мире. В новом сезоне героем ее заметок стал юный киберспортсмен осьминожек Лелик. Видеоролики, предназначенные для детей от 6 лет и старше, рекомендованы к совместному просмотру с родителями или учителями.

«Такие темы выбраны не случайно: кибербезопасность и цифровая грамотность населения – это важные аспекты развития экономики данных. Видеоролики помогут ученикам изучить основы безопасного поведения в интернет-пространстве и грамотного использования современных технологий. Это важные цифровые навыки и компетенции, необходимые профессионалам для успешного развития отрасли в будущем», – отметил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

Проект реализуется совместно с АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения и Минцифры РФ в рамках национального проекта «Экономика данных».